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Жители Волгодонска в новогоднюю ночь заплатят за проезд в общественном транспорте стихами и песнями

В Волгодонске Ростовской области в ночь на 1 января в качестве оплаты за проезд в общественном транспорте будут приниматься стихи и песни. 

31 декабря с 23:30 до 06:00 1 января по городу будут курсировать два дежурных троллейбуса. Жители и гости города смогут воспользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, сообщает пресс-служба администрации города.

«Чтобы не платить денег за проезд в новогоднюю ночь, нужно будет продемонстрировать свои таланты. Можно показать номер по своему выбору: рассказать новогоднее стихотворение, спеть праздничную песенку или даже сплясать», — уточняется в сообщении.

Троллейбусы, которые выйдут на маршруты в новогоднюю ночь, будут украшены.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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