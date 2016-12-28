В аэропорту Анапы завершили строительство нового терминала

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В аэропорту Анапы 28 декабря завершили основные работы по строительству нового терминала.

Его площадь составляет 11,8 тыс. кв. м, пропускная способность будет достигать 600 пассажиров в час, сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

Сейчас рабочие благоустраивают территорию, снимают ограждение строительной площадки. Обустраивается новая привокзальная площадь, рассчитанная на 150 автомобилей. Ожидается, что это поможет устранить транспортные нагрузки для пассажиров летом.

Внутри здания продолжаются отделочные работы, устанавливаются элементы системы навигации. Они должны помочь пассажирам ориентироваться в новом терминале. Одновременно проводится монтаж и наладка технологического оборудования: зон досмотра и системы громкоговорящей связи.

Сумма инвестиций в проект составила более 1,4 млрд рублей.

В поселке Витязево под Анапой 1 марта прошла церемония закладки первого камня нового терминала международного аэропорта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в апреле утвердил перечень аэропортов федерального значения. Всего в перечень включен 91 аэропорт. Среди них — три аэропорта Краснодарского края: международные аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Источник: kuban24.tv