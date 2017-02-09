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/Транспорт/

В Домодедово незапланированно приземлился самолет Сочи — Липецк

Самолет авиакомпании "Руслайн" с одним пассажиром на борту, следовавший из Сочи в Липецк, незапланированно сел в московском аэропорту "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Рейс 7R 423, следовавший по маршруту  Сочи – Липецк, совершил незапланированную посадку в аэропорту Домодедово в 17:45 мск. Посадка прошла благополучно. Информация об объявлении тревоги в аэропорту Домодедово не соответствует действительности. Оперативными службами аэропорта были осуществлены штатные мероприятия для сопровождения незапланированной посадки ВС", — сообщил представитель аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, речь идет о рейсе авиакомпании "Руслайн". Борт приземлился в Москве из-за сработавшего в полете датчика неполадок в гидросистеме самолета, пояснил источник, знакомый с деталями инцидента.

По информации представителя "Домодедово", на борту находился всего один пассажир.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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В Домодедово незапланированно приземлился самолет Сочи — Липецк