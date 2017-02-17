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/Транспорт/

В Новороссийске отменят 4 маршрута общественного транспорта и сократят число автобусов на 197 штук

По сообщению пресс-службы администрации Новороссийска, в настоящее время управлением транспорта проводится активная работа по оптимизации маршрутных сетей.

В городе отменят 6 маршрутов частников, дублирующих работу муниципального транспорта. Также будут открыты два новых маршрута, осуществляющих перевозку из сёл Мысхако и Борисовка.
Кроме того, по результатам проводимого в 2017 году конкурса, планируется сократить количество транспортных единиц общественного транспорта с 661 до 464 . Приоритет будет отдаваться транспорту большей вместимости. Средний интервал по маршрутам будет рассчитан с соблюдением нормативов и составлять 10 минут.

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Категория: Новости / Транспорт

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