«Аэромар» готов к Кубку Конфедераций FIFA 2017

/Транспорт/

В преддверии Международного Форума SkyService 2017, который пройдет 26 и 27 апреля в Гостином дворе, генеральный директор компании-организатора ЗАО «Аэромар» Владимир Джао сообщил журналистам о планах компании на предстоящий Кубок Конфедераций FIFA 2017, который пройдет в России:

«Мы готовы к запросам на разработку эксклюзивных предложений для авиакомпаний, с которыми сотрудничаем. Если авиакомпании для привлечения потока решат предложить своим пассажирам нечто особенное в дни проведения Кубка – мы с радостью выполним заказ и уверены, что наши поставщики смогут предоставить все необходимые продукты. «Аэромару» хватает ресурсов, чтобы ежегодно не просто обслуживать, но и приятно удивлять гостей крупных международных саммитов и соревнований. Например, в 2014 году мы предложили «Аэрофлоту» специальное меню, приуроченное к Олимпиаде в Сочи, которое включало бутерброды с черной икрой».

Несмотря на строгие требования, предъявляемые к самолетной еде и то, что кухня авиакейтерингов такого масштаба работает без перебоя – 24 часа в сутки, 365 дней в году – проблем с поставками продуктов у компании не возникает даже в дни высокого авиатрафика. По словам директора департамента материального обеспечения «Аэромара» Алексея Калякина, раньше даже майонез приходилось завозить из США, так как отвечающего необходимым требованиям продукта просто не было в стране, то теперь все базовые продукты мы закупаем в России и странах СНГ. «Сегодня в производстве горячих блюд и закусок используются индейка из Башкирии, баранина из Казахстана, Хакасии и Северного Кавказа, сыры со всех регионов России и даже ближайшего Подмосковья, – отмечает Алексей Калякин. – Еще 5 лет назад мраморную говядину можно было привезти только из Зеландии или Канады. А теперь у нас ее столько в Оренбургской, Брянской и Воронежской областях, что пора подумывать об экспорте».