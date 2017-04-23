Электричка Туапсе — Белореченская изменит расписание

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Пригородный электропоезд Туапсе — Белореченская с 1 мая изменит расписание.

По техническим причинам с 1 мая 2017 года частично изменяется расписание движения пригородного электропоезда № 6932 сообщением Туапсе – Белореченская.

Отправление со ст. Туапсе в 17.22 (вместо 17.40 – на 18 минут ранее), Греческий 17.41-17.55 (вместо 17.59-18.00), Кривенковская 18.09-18.15 (вместо 18.14-18.15).

Затем электричка будет следовать без изменений в графике. Прибытие на ст. Белореченская в 21.08.

Источник: пресс-служба компании «Кубань Экпресс-Пригород»