Самолет Почты России ТУ-204 совершил первый рейс

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28 апреля в казанский аэропорт совершил первый перелет магистральный грузовой самолет Ту-204-100С Почты России «Петр I». Он доставил 22 тонны почтовых отправлений для дальнейшей обработки в новом логистическом почтовом центре Почты России, который с конца прошлого года работает в тестовом режиме.

Поступившая почта предназначена для жителей Татарстана, Марий-Эл, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области. В этот же день из логистического центра обратным рейсом будет отправлено 4 тонны почтовых отправлений в Москву.

Использование собственной авиации дает Почте России возможность не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно регулировать логистику и объемы почты на маршрутах, вне зависимости от имеющегося расписания регулярных рейсов других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют диверсифицировать почтовые потоки по регионам, что дает возможность ускорить обработку почты и сократить сроки доставки.

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые вылетели два грузовых самолета Ту-204С Почты России с почтовым грузом. За период с декабря 2016 года по март 2017 года собственные воздушные суда Почты России осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 тонны почтовых отправлений и 1815,2 тонны коммерческих грузов. Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

Источник: Почта России