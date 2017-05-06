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/Транспорт/

На Краснодарском крае трассы к морю закроют для большегрузов в летние дни

В связи с высоким уровнем интенсивности движения транспорта летом, Минтранс края принял решение ограничить движение крупногабаритных грузовиков.

Ограничение на движение будет действовать с 1 июня по 31 августа с 9:00 до 21:00 в связи с началом курортного сезона и превышением допустимых температурных показателей. Оно будет распространяться на дороги в направлении Черного и Азовского морей.

Так указано в приказе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 4 мая 2017 года № 205.

Ограничение распространяется на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, которые находятся в госсобственности Краснодарского края.

 

Источник: Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

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Категория: Новости / Транспорт

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