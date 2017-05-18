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/Транспорт/

В порту Новороссийск» задержали 12,5 тонн персиков

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска «Новороссийск» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля партии плодов персика, прибывшей на судне «MSC MIA SUMMER» из Египта установлено несоответствие фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

В партии был выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области карантина растений 12.05.2017 года ввоз зараженного груза в количестве 12,5 тонн запрещен.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Транспорт

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