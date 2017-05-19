На трассе М4 «Дон» заработал участок от Батайска до Краснодара

/Транспорт/

После трехлетней реконструкции началось движение на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» 1091-1119 км.

Движение открыли 19 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

- Теперь это современная, безопасная и скоростная магистраль, возможности которой смогут оценить все, кто едет в отпуск на юг и кто раньше стоял в бесконечной пробке из-за высокой интенсивности движения,- подчеркнул Василий Голубев.

Почти 300 км из 354 км всей протяженности федеральной дороги в Ростовской области уже приведены в соответствие с современным темпом движения.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области