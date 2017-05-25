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/Транспорт/

Откроется новое международное авиасообщение по маршруту Грозный – Мюнхен

Новое международное авиасообщение по маршруту Грозный – Мюнхен откроется 15 июня этого года. Этой новостью в Инстаграм поделился Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сбылась мечта сотен тысяч наших соотечественников, проживающих в Европе, а также бизнесменов, туристов, студентов - открывается прямое авиасообщение между Грозным и Мюнхеном. Рейсы будут выполняться каждый четверг на Boeing 737. Вылет из Грозного в 9.10, а из Мюнхена - в 13.40. Авиакомпания UTair гарантирует высокое качество обслуживания! Желаю всем счастливого полета!»- написал Р. Кадыров.

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Категория: Новости / Транспорт

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