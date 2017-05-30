В порту Новороссийск задержали 23 тонн зараженных апельсинов из Туниса

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При поступлении подкарантинной продукции в морской порт «Новороссийск», прибывшей из Туниса, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в партии апельсинов весом более 23 тонн были обнаружены живые личинки опасного карантинного для Российской Федерации объекта – средиземноморской плодовой мухи.

Несмотря на то, что груз сопровождался фитосанитарным сертификатом удостоверяющим, что импортируемая подкарантинная продукция свободна от карантинных для Российской Федерации объектов, в нём был обнаружен вредитель, имеющий карантинный статус для Российской Федерации.

В текущем году это первый случай обнаружения карантинного объекта в подкарантинной продукции, поступающей из Туниса. Ввоз зараженного груза запрещен в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта.

Источник: Россельхознадзор