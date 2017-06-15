Грузооборот Группы НМТП за январь-май 2017 года составил 63,5 млн т

/Транспорт/

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что суммарный грузооборот терминалов Группы за январь-май 2017 года составил 63 469 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в январе-мае 2017 года составила 48 582 тыс. тонн, включая 34 075 тыс. тонн сырой нефти, 13 942 тыс. тонн нефтепродуктов, 339 тыс. тонн КАС и 226 тыс. тонн растительных масел.

Перевалка навалочных грузов в январе-мае 2017 г. выросла на 30,3% или 1 503 тыс. тонн относительно сравнимого периода 2016 года и достигла 6 467 тыс. тонн.

Перевалка зерна достигла 4 137 тыс. тонн, что на 75,5% или 1 780 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Темпы роста перевалка зерна ускорились на 11,5 процентных пункта относительно января-апреля 2017 года.

Перевалка угля выросла на 21,6% или 148 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 832 тыс. тонн.

Перевалка железорудного сырья, химических грузов и сахара за пять месяцев 2017 года составила 990 тыс. тонн, 357 тыс. тонн и 151 тыс. тонн соответственно.

Перевалка генеральных грузов в январе-мае 2017 года составила 5 715 тыс. тонн, включая 4 993 тыс. тонн черных металлов и чугуна, 481 тыс. тонн цветных металлов, 143 тыс. тонн лесных грузов и 98 тыс. тонн скоропортящихся грузов.

Контейнерооборот Группы НМТП в январе-мае 2017 года составил 2 554 тыс. тонн или 252 тыс.TEU, что на 10,9% в тоннах и на 20,2% в TEU больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Темпы роста контейнерооборота по сравнению с январем-апрелем 2017 года ускорились на 3,3 и 6,8 процентных пункта соответственно.

Перевалка прочих (навалочных и генеральных) грузов в январе-мае 2017 года составила 151 тыс. тонн.

Источник: Группа НМТП