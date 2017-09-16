ОСАГО на пути к либерализации

/Транспорт/

В рамках Московского финансового форума – 2017 прошла дискуссия «ОСАГО – время перемен.

Сбалансированность интересов страхователей и страховщиков в новой модели». В дискуссии приняли участие:

Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации,

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых компаний АО «Эксперт РА»,

Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку,

Игорь Жук, директор Департамента страхового рынка Банка России,

Игорь Юргенс, президент Российского Союза Автостраховщиков,

Николай Асаул, заместитель Министра транспорта РФ,

Владимир Кузин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ,

Николай Тюрников, Генеральный директор ООО «ГлавСтрахКонтроль»,

Сергей Канаев, руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России».

Ключевой темой дискуссии стала либерализация тарифов ОСАГО.

Во вступительном слове заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что ведомство поддерживает идею либерализации ОСАГО, вопрос о данном нововведении находится в активной стадии межведомственного обсуждения. Алексей Моисеев также подчеркнул, что этот вопрос требует тщательной проработки, поэтому спешить с ее реализацией не стоит. «Мы не настаиваем на вступлении в силу с 1 января 2018 года, даже не уверен, что это будет с 1 июля или, может быть, с 1 января 2019 года. Мы должны очень тщательно и внимательно проработать документ».

Заместитель министра финансов РФ выделил несколько предпочтительных норм законопроекта о либерализации ОСАГО, среди которых: увеличение максимального размера возмещения по полисам автогражданки, увеличение срока действия полиса (с 1 года до 3-х лет). При этом реализация данных новшеств должна осуществляться по обоюдному согласию обеих сторон: «Это не обязанность ни страховой компании, ни гражданина, а право по обоюдному согласию того и другого при наличии продукта, предлагаемого страховой компанией и желания страхователя, заключить договор ОСАГО на сумму, большую чем 400 000 рублей или 500 000 рублей […] Страховые компании начали опасаться, что клиент скажет: «Хочу!». И компания должна продать. Ни в коем случае. Если такой страховой продукт есть, то компания может его предлагать. Если она не хочет его продавать, то не предлагает».

А. Моисеев пояснил, что в перспективе страховым компаниям предполагается дать больше свободы в отношении тарифной политики по ОСАГО: «Интенсивные дискуссии по этому поводу ведутся с сообществом, Центральным банком, МВД, ФАС. Связано это с тем, что хотим дать значительно больше гибкости страховым компаниям в установлении тарифов. Это шаг навстречу либерализации». При этом спикер отметил, что тариф должен будет учитывать привычки вождения автомобилиста и характеристики автомобиля, чтобы «рыночный элемент ОСАГО повышался. Таким образом, гибкость тарифов устанавливать не путем госрегулирования, а путем решения страховой компании».

Солидарен с подобным подходом и Игорь Жук, директор Департамента страхового рынка Банка России: «Глубина точки зрения у нас совпадает и глубина души тоже совпадает, потому что мы бы хотели, чтобы рынок был как можно более свободным и тарифы, конечно же, в перспективе устанавливал сам рынок».

При этом должны быть обеспечены 3 вещи: защита интересов страхователя, доступность полисов ОСАГО, страховые компании не должны нести убытки при реализации полисов ОСАГО. «Какой бы ни был тариф, человек должен получить то, что требуется по закону, исходя из страховой суммы. Крайне важно, чтобы тема доступности была обеспечена, потому что какое-то время назад люди бегали по городам и весям и не могли купить полис. И конечно надо, чтобы компании были экономически заинтересованы, чтобы они развивались. Если их не будет, то кто же будет реализовывать это страхование?» - сказал он.

И. Жук также особо подчеркнул, что система должна быть сбалансирована.

Директор Департамента страхового рынка Банка России призвал участников дискуссии использовать международный опыт по либерализации тарифов ОСАГО и попросил при разработке дорожной карты учитывать элемент нездоровой среды. «Сейчас у нас в регионах ситуация по мошенничеству дико разная. Например, берем Россию выплату в среднем – 78 тысяч рублей. А есть регионы, где это 150 тысяч рублей, соседние регионы, так сказать. Берем тему по судам – по России 12%. А в некоем городе-герое - 63%. Очевидно, что это тема мошенников. В больной среде даже цивилизованные методы опять же могут сказаться либо на доступности, либо на правах потребителей», сказал Игорь Жук.

Игорь Юргенс, президент Российского Союза Автостраховщиков, также высказался за переход к рыночному регулированию отрасли и свободным тарифам по ОСАГО. По его словам, зарубежные страны, которые пошли по этому пути, только выиграли. Приводя в пример ситуации в ряде стран Прибалтики, Игорь Юргенс сообщил присутствующим, что когда тариф по ОСАГО в них отпустили, на короткий промежуток времени он незначительно вырос, а затем ситуация в автогражданке нормализовалась, несмотря на сохраняющийся ККУ в районе 100%. «В случае либерализации произойдет небольшой скачок, а потом страховые компании будут гоняться за потребителем. Это нормальный политэкономический критерий либерализации ОСАГО», - отметил он.

И. Юргенс выступил за поэтапность либерализации, и сообщил, что идеология законопроекта МинФина близка страховому сообществу, подчеркнув наличие в нем прогрессивных нововведений. Также он обратил внимание собравшихся на необходимость тщательной проработки деталей, особенно в части оснащения автомобилей средствами телематики, использования мобильных приложений и иных гаджетов.

Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку сказал, что все идет по направлению к либерализации тарифов ОСАГО. Но перед этим на страховом рынке необходимо ввести институт финансового омбудсмена для защиты прав страхователей, который станет обязательным в рамках досудебного регулирования претензий.

В целом, никто из присутствующих не выступил против либерализации тарифов ОСАГО. Спикеры сошлись во мнении, что в ближайшее время приступят к разработке дорожной карты, в которой будут учтены интересы всех сторон.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»