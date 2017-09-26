В Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют подъездную дорогу А-156 к горнолыжному курорту «Архыз»

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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» приступило к ремонту пятикилометрового участка подъездной автодороги А-156 от автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай - граница с Республикой Абхазия к международному центру отдыха "Архыз". Завершить работы планируется до конца текущего года.

Капитальный ремонт участка с 52 по 57 км включает в себя переустройство существующих 26 водопропускных труб, укрепление кюветов монолитным бетоном, приведение в нормативное состояние пяти примыканий с площадками для остановки автомобильного транспорта, замена 110 дорожных знаков и шести с половиной километров ограждений. Для обеспечения безопасности дорожного движения на отрезке трассы откосы будут укреплены металлической сеткой двойного кручения, способной улавливать камни, что весьма важно для горных районов республики.

Более того, путем усиления и расширения земляного полотна до 12 метров и укладки дорожной одежды из ЩМА федеральные дорожники намерены довести конструктивные элементы автодороги до параметров IIIтехнической категории. Это обеспечит бесперебойную и безопасную перевозку растущего потока пассажиров и грузов в международный центр отдыха "Архыз".

Капитальный ремонт следующего пятикилометрового участка с 57 по 63 км будет проведен в 2018 году.

Источник: Росавтодор