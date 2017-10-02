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В Новороссийске в связи с аварийно-восстановительными работами не работают светофоры

Уважаемые участники дорожного движения, сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информируют о том, что в связи с аварийно-восстановительными работами, в районе Кутузовского кольца и Сухумийского шоссе (район нефтебазы «Шесхарис») не работают светофоры. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы друг с другом.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД

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Категория: Новости / Транспорт

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