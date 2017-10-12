Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста

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Плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет Крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30. Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования. Подъем конструкции на проектную высоту в 35 метров, как ожидается, начнется 12 октября.

Подъемные тросы крепятся к подхватным балкам арочного пролета – такие балки установлены под нижней частью арки – по краям – специально для ее подъема на проектную высоту. На фарватерных опорах установлено и освидетельствовано все грузоподъемное оборудование: фермоподъемники (агрегаты для подъема арки), рабочие площадки, оборудование и приспособления (тросовые домкраты, насосные станции и так далее).

В подъеме автодорожной арки, вес которой составляет около 5,5 тысяч тонн, будет задействовано 12 домкратов. Грузоподъемность каждого домкрата – 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой Крымского моста.

После того, как подъемные тросы будут закреплены, на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5 % от веса пролетного строения, затем в 50 %, далее – в 100 %. В результате этих действий арка поднимется от плавучих опор на 1 метр. Затем строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета.

Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час.

В операции по подъему и монтажу арки задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).

В общей сложности установка автодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.