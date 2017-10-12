Автомобили в Краснодаре на 9,3% выше средней цены по России

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Продать авто по максимальной цене можно в Краснодаре: средняя цена проданного там автомобиля с пробегом составила 402 311 рублей, что на 9,3% выше средней цены по России. Согласно данным CarPrice за июль-сентябрь, рейтинг городов с самыми высокими средними ценами продажи автомобиля выглядит так:

ород Средняя стоимость, руб. Разница со средней ценой по РФ, % Краснодар 402 311 9,3% Самара 392 773 7,1% Волгоград 384 757 5,2% Ростов-на-Дону 383 849 4,9% Москва 377 263 3,3%

По ценовым диапазонам на отечественном рынке продажи авто за квартал распределились следующим образом: 57% пришлось на машины от 200 до 500 тысяч рублей (средний сегмент), 22% проданных машин – это авто от 100 до 200 тысяч рублей (начальный) и 21% был продан по цене от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (высокий сегмент).

Ежемесячно на электронный аукцион выставляется порядка 15 тысяч автомобилей самых разных ценовых сегментов. CarPrice располагает информацией по десяткам тысяч реально заключенных сделок купли-продажи автомобилей, эксперты компании знают реальное состояние подержанных автомобилей различных марок.

Что касается брендов-лидеров вторичного рынка, то за прошедший квартал среди машин по цене от 200 до 500 тысяч большинство проданных автомобилей пришлось на модели Ford, от 100 до 200 тысяч – на Hyundai, а в более дорогом сегменте чаще других продавали машины от Nissan.

CarPrice - первый отечественный онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Компания производит покупку машин у физических и юридических лиц с последующей реализацией их автодилерам. Все услуги для клиентов, продающих автомобили, бесплатны.