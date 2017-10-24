В Новороссийске задержали 36 тонн прибывших из Египта

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В морском порту «Новороссийск» при проведении специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея досмотра партии гранатов, общим весом 36 тонн прибывших из Египта, был выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ- средиземноморская плодовая муха.

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФБГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации все гранаты были запрещены к ввозу в нашу страну.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.