Раскрыт реальный пробег автобестселлеров вторичного рынка

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Автомобили в возрасте от трех до пяти лет являются самым популярным сегментом подержанных машин в России. Покупатели выбирают такие авто за высокий остаточный ресурс, современный внешний вид и доступность запчастей. Эксперты CarPrice изучили показатели пробега шести самых распространенных автомобилей, которые выставлялись на наш онлайн-аукцион в 2017 году. Ниже представлены реальные пробеги самых популярных подержанных автомобилей страны:

Ford Focus III, Hyundai Solaris I, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo V, Kia Rio III и Renault Logan I Рестайлинг. В течение года в процессе подготовки к онлайн-аукционам мы тщательно осмотрели десятки тысяч машин. Данные, приведенные ниже, касаются только автомобилей частных лиц – мы сознательно исключили из исследования автомобили, работавшие в такси или в корпоративных автопарках.

Как хорошо известно, пробег автомобиля является одним из главных критериев, на которые обращает внимание покупатель подержанного автомобиля. Чем ниже пробег, тем меньше износ узлов и агрегатов автомобиля, а значит тем меньше проблем доставит машина своему новому владельцу.

Все шесть марок машин, представленных в исследовании, достаточно надежны и хорошо адаптированы к российским условиям. Однако, хоть все они и относятся к среднему классу, но рассчитаны на разную аудиторию, что в итоге отражается на сроках и активности эксплуатации.

Минимальный пробег демонстрирует Renault Logan первого поколения. Среди осмотренных нами автомобилей порядка 18% «французов» не «выехали» даже за пределы второго ТО. Благодаря невысокой цене запчастей и фантастической надежности эта машина является любимой не только у таксистов, но и у пожилых людей, которые эксплуатируют машину не каждый день. Лишь 11% осмотренных нами машин «выехали» за пределы 100 тыс км, что является самым низким результатом среди исследуемой нами шестерки. Если удастся найти экземпляр, не работавший в такси, эта машина долгие годы будет служить хозяину верой и правдой.

Два близнеца - Hyundai Solaris I и Kia Rio III, имеют не только родственные черты, но и близкие показатели пробега – сказывается то, что они рассчитаны на одинаковую аудиторию. Порядка половины машин этих марок имеют небольшой пробег (от 50 до 100 тыс км). И лишь чуть больше одного процента из них выкатывают за 200 тыс км.

Ford Focus третьего поколения по объемам пробега близок к указанным выше корейским автомобилям. Порядка трети осмотренных нами машин имели пробег в диапазоне от 100 до 200 тыс км. Чуть больше машин этой модели выехало за пределы 100 тыс км, что неудивительно - это надежная и динамичная машина, из-за чего она мало простаивала в гараже.

Как ни странно, владельцы Chevrolet Lacetti достаточно активно эксплуатируют свои машины. Половина из осмотренных нами машин имела пробеги от 100 до 200 тыс км. Среди шести моделей бестселлеров Lacetti является рекордсменом по объему накатанных километров.

Volkswagen Polo пятого поколения к достижению возраста от 3 до 5 лет, как правило, имеет умеренный пробег. Достаточно большая доля таких машин (порядка 20%), попадая на вторичный рынок, не выкатываются за пределы 50 тыс км. Основная масса машин (чуть больше 50%) имеет пробег до 100 тыс км.

Источник: Сервис CarPrice