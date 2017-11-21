Необходимость в распечатанном полисе ОСАГО скоро отпадет

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Подобные изменения в законодательство РФ до конца 2017 года готов внести Минфин РФ. Речь идет об отмене предоставлять сотруднику ГИБДД распечатанный полис ОСАГО, который был оформлен автовладельцем в электронном виде. Об этом журналистам в кулуарах XI Ежегодного форума «Будущее страхового рынка» в Москве сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев

«Мы хотим от этого вообще отказаться. Когда эта была строгая отчетность, еще было понятно. Когда это бумажка, распечатанная на принтере, по сути, это не имеет смысла», - подчеркнул Алексей Моисеев.

По его мнению, электронный полис ОСАГО должен быть полностью электронным. «Сейчас мы концентрируемся на принятии трех основных положений. Первое - это совершенствование европротокола, второе - совершенствование «зеленой карты», чтобы обеспечить конкурентность российских страховых компаний по сравнению с иностранными. Третья история - это полностью электронный полис ОСАГО. Когда не надо возить ни распечатки, ничего. Чтобы сотрудники ДПС сами проверяли на своих мониторчиках», - сказал заместитель министра финансов России.

На сегодняшний день автовладелец обязан возить с собой бумажную версию электронного полиса ОСАГО и по первому требованию предъявлять ее сотруднику ГИБДД.

«Пока требование возить с собой распечатку е-ОСАГО – необходимость. Не все сотрудники полиции имеют специальное оборудование, которое позволит выйти в Интернет и проверить подлинность е- ОСАГО. Особенно это актуально в регионах, - комментирует Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – Поэтому к данной инициативе стоит отнестись с определенной осторожностью, и в переходном периоде предоставить возможность проверить полис ОСАГО с помощью сети интернет в мобильном телефоне автовладельца».

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»