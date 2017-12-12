От 7 до 15 лет может получить главный «автоюрист» Ростова и Краснодара за попытку скрыть страховое мошенничество

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Как сообщает пресс-служба группы «АльфаСтрахование», автоюрист задержан полицейскими при попытке замести следы возможного страхового мошенничества. Дача взятки в 300 тыс. руб. в ходе оперативного эксперимента обернется автоюристу А. как минимум запретом заниматься любимой юриспруденцией.

В ноябре 2017 г. в «АльфаСтрахование» обратилась г-жа Г., предоставившая в отдел урегулирования убытков Ростовского филиала компании поврежденный автомобиль Mazda 6. В ходе его осмотра на специализированной станции стало понятно, что подушки безопасности выстрелили не в момент ДТП, а были вытащены намеренно.

Сотрудники Службы безопасности ЮРЦ вызвали полицейских, которые изъяли у мошенников автомобиль и поставили его на площадку ОП-1 МВД России по Ростову-на-Дону. В отношении Г. началась проверка по факту мошеннических действий. В свою очередь директор компании автоюристов Ростовской области и Краснодарского края А. предложил заместителю начальника отдела полиции №1 МВД России по Ростову-на-Дону взятку в размере 300 тыс. руб. за возврат изъятого автомобиля и прекращение проверки Г.

В ходе оперативного эксперимента А. был задержан и помещен под арест. В отношении него возбудили уголовное дело п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Арестованному грозит штраф до 4 млн руб., запрет на юридическую деятельность сроком до семи лет или лишение свободы на срок до 15 лет.