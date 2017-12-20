Игорь Жук: Без либерализации тарифа ситуацию в ОСАГО не решить

/Транспорт/

Об этом в ходе межведомственного совещания по противодействию страхового мошенничества в ОСАГО в г. Новосибирске сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

«План у нас есть, мы ведем диалог с РСА. Я надеюсь, что весной мы сделаем план достоянием гласности. Мы его, очевидно, сейчас протестируем, думаю, придется посоветоваться с зарубежными коллегами», - сказал Жук. Также он добавил, что ЦБ РФ разрабатывает «дорожную карту» по либерализации тарифов ОСАГО, рассчитанную на 3 года.

Спикер добавил, что в результате либерализации стоимость полиса ОСАГО для некоторых водителей повысится, так как будет «соответствовать их страховой истории». Но цена на автогражданку не может быть заградительной, ОСАГО должно быть доступным продуктом, учитывая его социальный характер. Например, первичный анализ показал, что при полностью свободном тарифе в Мурманске полис мог бы стоить около 20 тысяч рублей. Но столь резкое повышение цены на ОСАГО может сильно ударить по пенсионерам. «Однако без либерализации тарифа кризисную ситуацию в ОСАГО не решить», - сказал глава департамента.

По словам Игоря Жука, Банк России сегодня прорабатывает несколько возможных сценариев по либерализации тарифов ОСАГО. к дискуссии активно привлекаются страховщики и иные профильные министерства. В частности, Российский союз автостраховщиков предложил отменить ряд действующих коэффициентов и добавить новые, основывающиеся на соблюдении правил дорожного движения и иных тарифных факторов. При этом нужно ограничить максимальный размер страховой премии для легковых автомобилей физических лиц. Минфин РФ также поддерживается либерализации тарифов по ОСАГО, и предлагает в рамках новой тарифной политики предоставить возможность покупать полисы ОСАГО на срок до 2-х лет с лимитами покрытия ущерба до 2-х млн рублей. Все участники дискуссии сходятся во мнении, что переход к свободным тарифам должен быть поэтапным.

И. Жук особо подчеркнул, что ЦБ РФ опасается не только роста тарифа, но и его чрезмерного снижения в борьбе за клиента, что напрямую может повлиять на финансовую устойчивость страховых компаний. Сегодня по данным ЦБ, комбинированный коэффициент убыточности сегмента ОСАГО по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 26,8% пункта и достиг 118,5%. Иными словами, страховщики ОСАГО убыточны уже на 18,5%. Поэтому регулятор опасается сокращения числа страховых компаний. «Год будет непростой - мы, возможно, увидим уменьшение количества компаний на рынке ОСАГО. Компаний было 180 в ОСАГО, осталось 60. По-честному - не все компании 2017-2018 годы переживут. Если раньше ОСАГО был доходный вид страхования и были сопутствующие большие виды, то сейчас ОСАГО - не доходный вид, потому что есть е-агент, агентское соглашение, идет некое перераспределение убыточности, новых «клондайков» я не вижу», - отметил он.

По мнению Игоря Жука, выходом из кризиса для ОСАГО может стать только освобождение тарифа от госрегулирования.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»