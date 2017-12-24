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О выявлении карантинного объекта в партии перца из Израиля, прибывшего в порт «Новороссийск»

Более 11 тонн перца при поступлении в морской порт Новороссийск из Израиля не прошли карантинный фитосанитарный контроль. При досмотре партии инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были обнаружены живые насекомые.

 

После проведения лабораторной экспертизы, специалисты ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили наличие опасного карантинного для Российской Федерации объекта – живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis).

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов ввоз зараженного груза запрещен.

С начала текущего года это 22 случай обнаружения западного (калифорнийского) цветочного трипса в перце из Израиля. Следует отметить, что вся продукция поступала в сопровождении фитосанитарных сертификатов выданных израильской стороной, в которых содержалась информация об отсутствии карантинных объектов.

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Категория: Новости / Транспорт

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