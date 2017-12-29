Мужчинам 18-27 лет запрещается выезд из Армении без военного билета: новое постановление правительства

Решением Правительства РА отныне граждане Армении мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет не смогут покинуть страну, не представив военный билет.

Соответствующее постановление Правительство приняло на заседании 2-го ноября. Постановление вступает в силу и начинает действовать только на время призыва.

28-го декабря, пресса пишет, что в аэропорту «Звартноц» была паника, поскольку мужчинам этого возраста не позволяли сесть в самолет. А авиакомпания «Армения» выступила с заявлением о создавшейся ситуации.

«Уважаемые пассажиры, согласно постановлению Правительства Республики Армения номер 1386, в целях пресечения попыток избежать призыва в армию во время призыва выезд граждан Республики Армения призывного возраста разрешается только при наличии в военных билетах отметок об окончании военной службы, или нахождении в запасе по болезни, или в приписных свидетельствах (о предварительном учете) – соответствующих отметок военного комиссариата о пользовании правом на отсрочку призыва на обязательную военную службу», - сказано в заявлении.

Газета "Айкакан жаманак" связалась с пресс-секретарем аэропорта «Звартноц» Геворком Абрамяном, который подтвердил информацию о вступлении запрета в силу, однако опроверг сведения о панике.

Последний фактически повторил текст постановления Правительства. «Согласно соответствующему постановлению Правительства, мужчины от 18 до 27 лет вместе с паспортом должны предъявлять военный билет, в противном случае они не смогут сесть в самолет и покинуть страну», - сказал Геворк Абрамян.