Почта России объявляет о старте на Кубани подписной кампании на второе полугодие 2018 года

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С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года.

В период основной подписной кампании на 2-е полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Тарифы на подписку на 1-е полугодие 2018 года также не повышались.

«Почта России не только не повышает тарифы на доставку периодической печати, но и направляет 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки в 2018 году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"