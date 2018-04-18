Движение большегрузов на автодорожном подходе к Крымскому мосту со стороны Кубани запустят в октябре

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Временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, связано с предстоящим поэтапным запуском движения на автодорожном подходе к Крымскому мосту, а также с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона.

Ограничение не затронет рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и будет действовать на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск – Керчь (км 100+990 – км 141+018) с мая по октябрь текущего года. На данном этапе такое решение позволит оптимизировать логистику доступности Крымского полуострова путём разделения транспортных потоков и более равномерного распределения пассажирского и грузового трафика.

– В период действия ограничений транспортные средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, смогут проследовать в Крым, воспользовавшись Керченской паромной переправой порта Кавказ, – уточнил директор Краснодарского филиала ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимир Мартынюк.

Напомним, что открытие движения по основному ходу автодорожного подхода к Крымскому мосту (I этап) намечено на май 2018 года, ввод в строй развязок в составе автоподхода (II этап), обеспечивающих сопряжение с улично-дорожной сетью Таманского полуострова Темрюкского района Краснодарского края состоится в IV квартале 2018 года.

Основной ход 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края (строящаяся четырёхполосная дорога категории I-Б с расчётной скоростью движения 120 км/ч) одновременно с планируемым в мае 2018 года пуском движения приобретёт статус участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь (км 100+990 – км 141+018). До открытия движения по Крымскому мосту основной ход трассы А-290 пролегает через порт Кавказ.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск