Инвестиции в реконструкцию железных дорог Таманского полуострова

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В январе-марте 2018 года на реконструкцию железных дорог Таманского полуострова направлено более 10 млн рублей.

В первом квартале велись работы по монтажу фундаментов и опор контактной сети на перегонах Киевский – Варениковская, Варениковская – Юровский, Юровский – Красная Стрела, Красная Стрела – Старотитаровка, Киевский – 9 км, а также на станциях Вышестеблиевская, Киевский, Красная Стрела, 9 км.

Планируется укладка бесстыкового пути на перегонах Юровский – Красная Стрела, Варениковская – Юровский, а также продолжение строительства второго пути на перегоне Старотитаровка – Вышестеблиевская.

Напомним, в 2017 году в комплексную реконструкцию участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ было инвестировано около 700 млн рублей. Завершено строительство вторых путей на участках Юровский – Красная Стрела (18,9 км) и Красная Стрела – Старотитаровка (12 км).

Реконструкция железных дорог Таманского полуострова позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов.

Источник: пресс-служба СКЖД