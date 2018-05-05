Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота совершил деловой заход на Кипр

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Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота зашел для пополнения запасов в кипрский порт Лимассол.

Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый", в настоящее время выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).

Планом визита предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм. Российские военные моряки также получат возможность посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу.

СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.

Источник: пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту