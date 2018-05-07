Новый лимузин в центре внимания!

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Новый лимузин "Кортеж" российского производства появился впервые на территории Кремля 7 мая 2018 года. Впредь Президент будет использовать для перемещения лишь транспорт отечественной промышленности.

По информации из Министерства торговли ожидается, что стоимость машины предполагается от 6 миллионов рублей. Прием коммерческих заказов на автомобили "Кортеж" откроют в конце августа.Никаких ограничений на число заказов как седанов, так и лимузинов серии "Кортеж" не будет.