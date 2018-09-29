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Создание искусственного сала – проблематичный технический процесс

На Украине изобрели искусственное сало.

Студенты аграрного университета в Сумах разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина. По словам руководителя проекта, искусственное сало не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего. Лабораторное сало также можно жарить или варить, и при этом оно не потеряет своей формы и консистенции. Искусственное сало может быть связано со многими факторами, рассказал в эфире радио Sputnik директор по развитию компании «ГРАНТЕ» Константин Хандрамай.

«Как вегетарианец, надеюсь, что это связано с ростом числа вегетарианцев. Но это может быть сделано с целью экономии. В том же Китае давно изобрели искусственные яйца, искусственную скорлупу. Могут пытаться сэкономить на производстве. Надеюсь, что это связано с моральным этическим компасом, который берет Украина. Рациональных доводов нет. Это может быть информационным вбросом, потому что создать искусственное сало – проблематичный, технический процесс», – считает Константин Хандрамай.

Источник: https://ria.ru/radio/

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Категория: Новости / В мире

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