Порошенко глубоко заблуждается, объясняя свой курс политикой России

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Петр Порошенко поблагодарил Владимира Путина в эфире CNN за то, что тот якобы "сделал Украину более европейской".

Поведение украинского президента прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил Владимира Путина за то, что тот якобы "сделал Украину более европейской страной".

По словам Порошенко, пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33% населения, а сейчас – 74%.

"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности", – заявил он.

Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна "никогда не вернется в российскую империю".

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Петра Порошенко.

"Все, что происходит как внутри страны, так и вне ее, Порошенко и его команда связывают с Россией и ее влиянием на те или иные процессы. Почему-то Порошенко решил, что вопросы евроинтеграции также напрямую зависят от России. Конечно, цифры, которые он называет, скорее всего, манипулятивные. На Украине коррупция – это часть политической системы, и любые опросы можно провести с перекосом в ту или иную сторону. Большая часть украинцев осознает, что в Европу их не возьмут. А то состояние, в котором сейчас находится Украина, – какой-то ассоциации, которая ничего не дает, – это не путь в Европу, а путь в никуда. У украинского населения также есть другое мнение, что при развитии отношений с РФ будет улучшаться состояние украинской экономики. Поэтому, заявляя, что политика России является мощным источником для развития интеграционных процессов с Европой на Украине, Порошенко глубоко заблуждается", – сказал Антон Бредихин.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а спустя два года определил вступление в НАТО целью внешней политики страны. В начале сентября этого года Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, однако в ближайшие годы не представляется возможным. В Раде попытки власти привести Украину в Евросоюз и НАТО называли смешными. Так, по мнению депутата Виктора Бондаря, стремление Порошенко к евроинтеграции "выставляет страну в невыигрышном свете".

Источник: https://ria.ru/radio/