ПриватБанк прекращает работу всех платежных систем: последняя возможность снять деньги

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В ночь на воскресенье приостановят работу банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы ПриватБанка.

Миллионам клиентов «ПриватБанка» рекомендуют позаботиться о наличных деньгах заранее.

«ПриватБанк» в ночь на воскресенье (14 октября) проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка, что приведет к приостановке работы всех платежных систем. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов банка Ирина Музычук в Facebook.

«В рамках процесса миграции на новую версию системы управления все операции с платежными карточками банка будут прекращены с полуночи до 4 утра. Дальнейшая стабилизация работы может длиться до 8:00 утра воскресенья 14 октября», — написала она.

Музычук также добавила, что в это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

Украинцев также призвали на время приостановки транзакций «запастись наличными деньгами и перенести шопинг-сессии на утро».

Также банк разослал всем пользователям соответствующее уведомление.

Источник: https://proua.com.ua/privatbank-prekrashhaet-rabotu-vseh-platezhnyh-sistem-poslednyaya-vozmozhnost-snyat-dengi.html