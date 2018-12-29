Экономист о продлении санкций: в ЕС "станцевали ритуальный танец"

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Евросоюз опубликовал решение о продлении секторальных санкций против России.

В эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец объяснил, почему для ЕС важно продемонстрировать единство в том, что для РФ уже не имеет значения.

Евросоюз обнародовал документ о продлении экономических санкций в отношении России.

"Это решение действует до 31 июля 2019 года. <...> Вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского союза", – говорится в сообщении.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Впервые санкции ввели на 12 месяцев 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре того же года ограничения усилили. А в марте 2015-го их действие привязали к полному выполнению Минских соглашений.

Лидеры ЕС утвердили продление санкций еще 13 декабря, через неделю его оформили в виде документа.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что эта мера на Россию никак не повлияет.

"На сегодняшний день Россия уже полностью приспособилась к этим санкциям. Если мы говорим о прогнозах развития российской экономики, то в расчет принимается не факт наличия санкций, а возможность их расширения. А если говорить о продлении существующих санкций, то никакого значения для российской экономики это уже не имеет", – пояснил Алексей Зубец.

По его словам, это ритуальное политическое действо.

"Это важно для Европейского союза, потому что ЕС на сегодняшний день – в достаточно глубоком кризисе идентичности. У них проблемы с перспективами роста, экономического и социального развития, проблемы расширения и углубления интеграции. Эти задачи Евросоюз не решил. Они пытались создать более глубокий финансово-экономический союз, у них этого не получилось. У них есть серьезные проблемы, помимо Греции, с экономикой Италии, Франции и так далее. Поэтому для них очень важны некие ритуальные символы единства. Им необходимо всем вместе собраться и станцевать ритуальный танец – показать, что они едины в каком-либо деле. Антироссийские санкции как раз являются поводом, чтобы подтвердить единство каким-то ценностям и идеалам. То есть это политическая демонстрация единства Евросоюза – не более того", – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/