Аналитик оценил угрозы США в адрес подрядчиков "Северного потока-2"

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США угрожают санкциями европейским подрядчикам "Северного потока-2", пишут СМИ.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение о том, повлияют ли эти угрозы на строительство газопровода.

США могут ввести санкции против двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода "Северный поток-2", пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Такие планы разрабатывают в госдепартаменте, отмечает газета, а в Берлине "Северный поток-2" активно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее заявил изданию, что компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, "всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны".

Как сообщают источники издания из правительственных кругов, под санкции прежде всего могут попасть высокоспециализированные строительные компании, занимающиеся прокладкой труб, – швейцарская группа компаний Allseas и итальянская Saipem. При этом, по данным отраслевых кругов, основная нагрузка лежит именно на Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, тогда как Saipem уже выполнила свою часть работ, отмечает издание.

Правительство Германии "с большой озабоченностью" смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство "Северного потока-2" и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук прокомментировал ситуацию.

"Ничего нового здесь нет. США борются за европейский рынок газа, поэтому такое давление продолжится: либо в словесном порядке, либо они уже будут переходить к действиям – то есть всячески влиять пытаются на строительство этого газопровода. Дойдет ли в данном случае до реальных санкций, говорить сложно. Но такое давление на европейских партнеров США оказывают. Понятно, что для Соединенных Штатов приоритетнее, чтобы европейские компании сами отказались от взаимодействия с Россией по "Северному потоку-2" – все-таки совсем портить отношения с ними американцам не хочется. Поэтому они всячески будут продолжать вставлять палки в колеса", – сказал Роман Ткачук.

Вместе с тем, по его мнению, строительству газопровода уже ничто не сможет помешать.

"На мой взгляд, "точка невозврата" пройдена, получено большинство согласований, остаются только нюансы. Кроме того, цены на газ выгоднее для Европы по сравнению с американским газом. И если бы ни вмешивалась большая политика, здесь бы вообще никакого вопроса (относительно проекта – ред.) не стояло бы. На мой взгляд, европейцы не будут делать себе во вред – им выгоднее покупать российский газ. Поэтому, думаю, проект будет реализован и начнет функционировать", – заключил Роман Ткачук.

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О якобы политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.

Источник: https://ria.ru/radio/