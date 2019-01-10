МС Украины готовят провокации в расчете на "особую связь"

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Министр обороны Украины Степан Полторак не ожидал, что Россия задержит корабли в Черном море в минувшем ноябре.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что в Киеве не оставляют планов устроить новые провокации в Керченском проливе.

Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Урядовый курьер" заявил, что действия России в Керченском проливе 25 ноября были для Украины "неожиданными". Он также заявил, что будут и другие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

"Будут и двадцатый, и сотый проходы", – сказал глава Минобороны Украины.

Ранее глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что корабли военно-морских сил Украины могут пройти через Керченский пролив в Азовское море при условии строгого соблюдения международных норм и правил судоходства, а также требований прохода через территориальные воды России.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление Полторака.

"Киев не останавливается в своих противоречивых заявлениях относительно событий в Керченском проливе и готовится к новым провокациям. Все упирается в то, какими средствами и силами он способен эти провокации воплотить в жизнь. Буквально сегодня бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киев может осуществлять такие проходы с помощью западных партнеров, "фиксации из космоса". Подобного рода "проходы", как мне кажется, действительно возможны для представителей украинской армии, учитывая их "особую связь" с космосом, их бредовые заявления", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, для новых провокаций на море Киеву не хватает возможностей.

"В украинской армии, как мне кажется, сегодня наблюдается крайняя степень деморализации после того, что случилось с моряками. Никакой ответственности за их судьбу власти брать не хотят, а используют как пушечное мясо в подобных провокационных действиях. И в этом смысле сложно представить, кого они будут отправлять на эти провокации. Кроме того, сам украинский флот существует только в голове у президента Петра Порошенко, который постоянно об этом говорит, и у тех военнослужащих, которые имеют "особую связь" с космосом", – заключил Владислав Ганжара.

Источник: https://ria.ru/radio/