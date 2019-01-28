Россия продала Сирии зерно в кредит

/В мире/

В январе Сирия закупила в кредит 200 тыс. тонн российской пшеницы. Этот объем покроет потребности страны на ближайшие 45 дней. В феврале планируется провести закупку такого же количества зерна по цене около 311 долларов за тонну.

Своего зерна в стране катастрофически не хватает из-за неурожая. В 2018 году плохие погодные условия не позволили аграриям собрать достаточное количество пшеницы, сборы снизились более чем вдвое – до 1,2 млн тонн зерна.

По итогам 2018 года Россия отправила в Сирию примерно 1,5 млн тонн пшеницы. Поставки ведутся согласно контракту, заключенному на 3 года. Также впервые Россия внесет донорский вклад в размере $3 млн и профинансирует проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по оказанию чрезвычайной помощи. Средства направят на улучшение продовольственной безопасности в Сирии.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/world-news/18463-Rossija-prodala-Sirii-zerno-v-kredit