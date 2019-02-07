 "Хороший знак". Эксперт о новой позиции Токио в вопросе Курил

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В Японии отказались от фразы о "незаконной оккупации" Курил.

Японская сторона начинает рассматривать ситуацию с более конструктивной позиции, считает эксперт Андрей Губин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Ежегодный общенациональный съезд за возвращение "северных территорий", так в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, впервые не стал использовать фразу о "незаконной оккупации" островов Россией. Об этом со ссылкой на организации-учредители съезда сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что отказ от этой формулировки связан улучшением отношений между странами и интенсивным переговорным процессом по вопросу мирного договора.

Съезд проходит каждый год в Токио 7 февраля, в "День северных территорий". Среди участников – премьер-министр, глава МИД и другие члены кабмина Японии.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин высказал мнение, что отношение к этому вопросу в Японии меняется.

"Я думаю, то, что японская сторона отказывается от претенциозных высказываний и навешивания ярлыков времен холодной войны, это хороший знак. Это показывает, что не только администрация (премьер-министра Синдзо) Абэ занимает разумную позицию, но и что, вероятно, в японском политическом истеблишменте, в японском обществе меняется отношение к этому вопросу. Он начинает рассматриваться с более продуктивной позиции, с точки зрения налаживания отношений с Россией, а не получения какой-то сиюминутной выгоды. Вместе с тем, вопрос по-прежнему остается достаточно сложным в силу несогласованности деталей урегулирования территориального спора между нашими государствами, и, прежде всего, возможности подписания мирного договора, на чем настаивает российская сторона", - сказал Андрей Губин.

Источник: https://ria.ru/radio/