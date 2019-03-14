Швеция все больше "дрейфует" в сторону русофобии

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Шведская полиция безопасности включила Россию и Китай в число основных угроз.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях подобного недружественного шага.

Шведская полиция безопасности (СЭПО) в ежегодном отчете назвала деятельность России и Китая в числе основных факторов, представляющих угрозу безопасности Швеции.

"Россия продолжает использовать военные и не военные силы как внешнеполитические инструменты и инструменты в сфере политики безопасности, например кибершпионаж и средства влияния. Необходимо высокое внимание", – говорится в документе.

Глава СЭПО Клас Фриберг в ходе презентации отчета отметил, что, по мнению шведской полиции, в последние годы "прежде всего Россия развила свою возможность активно и скрытно влиять на другие государства".

Кроме этого, в отчете отмечается возрастающее влияние Китая. "Возросли угрозы, связанные с Китаем, который использует кибератаки и поглощение предприятий как средство получения экономического влияния", – утверждается в документе СЭПО.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik назвал подобные оценки недружественным шагом, который может усложнить двусторонние отношения.

"Это явно недружественный шаг, учитывая, что Швеция позиционирует себя как внеблоковое, нейтральное государство. Этим действием Швеция фактически заявляет о своем враждебном отношении к России и Китаю. Она обозначает Россию в качестве угрозы шведским интересам. На самом деле такой угрозы нет и быть не может. Швеция все больше дрейфует в сторону наиболее антироссийских государств, занимает место среди тех стран Запада, которые проявляют максимальную русофобию по всем возможным пунктам. Демагогические декларации, конечно, не могут пройти бесследно – может иметь место охлаждение российско-шведских отношений, и это скажется на экономической сфере, культурной, социальной и гуманитарной сферах. Такие заявления, конечно, существенным образом осложняют контакты между странами и народами", – сказал Владимир Шаповалов.

Источник: https://ria.ru/radio/