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Исекешев освобожден от должности руководителя администрации президента

"Указом Главы государства Исекешев Асет Орентаевич освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - информирует официальный сайт президента.

Напомним, новым руководителем Администрации президента стал Бакытжан Сагинтаев.

Асет Исекешев до своего перехода в АП работал на посту акима Нур-Султана (тогда - Астаны).

Источник: https://www.nur.kz/1784936-isekesev-osvobozden-ot-dolznosti-rukovoditela-administracii-prezidenta.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush

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Категория: Новости / В мире

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