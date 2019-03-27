Глава армии Алжира требует отстранить от должности президента страны

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Глава армии Алжира Ахмед Гаед Салах выступил с требованием отстранить от должности президента Абделя Азиза Бутефлики.

Ахмед Гаед Салах ссылается на статью 102 Конституции Алжира, которая предполагает отстранение главы государства от должности, если он не в состоянии выполнять свои обязанности, пишет Reuters.

«Решение должно быть принять, чтобы положить конец кризису и ответить на законные требования народа Алжира. Решение гарантирует суверенитет Конституции, а также преемственность государства», — заявил глава армии.

Напомним, в начале марта 2019 года президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика госпитализирован в Швейцарии в критическом состоянии. Главу Алжира доставили в отделение реанимации госпиталя при Женевском университете.

Источник: https://riafan.ru/1164270-glava-armii-alzhira-trebuet-otstranit-ot-dolzhnosti-prezidenta-strany?utm_medium=cpc&utm_source=lentainform&utm_campaign=riafan.ru&utm_term=1259974&utm_content=1