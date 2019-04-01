Выходец из Таджикистана за полгода в России стал миллионером!

/В мире/

Зафар приехал в Россию на заработки с одной из провинций Таджикистана несколько месяцев назад. Сейчас Зафар - один из быстрорастущих молодых миллионеров.

Зафар 24 летний уроженец Таджикистана, в прошлом году приехал в Россию на заработки, не имея в кармане почти ни рубля. Когда, как ему казалось, ситуация в стране и жизни была не самая лучшая, он оставил свой поселок и решился уехать в Россию.

«В поселке меня не держало ничего. Работы почти нет, денег мало или нет совсем. Когда я сказал родителям что уезжаю - они поддержали меня. Ведь это окно в новую жизнь.» - рассказывает Зафар.

«В Москве, даже дворник получает хорошие по меркам Таджикистана деньги. Я работящий и никогда не стыдился пахать, брался за все, что приносило деньги. В какой-то момент я позволил себе купить ноутбук и даже смартфон Хуавей. У парней с моей квартиры уже были гаджеты, а мне почти знакомиться пришлось. Я с интернетом так мало общался, но приехав сюда я из него в свободное время не выходил.

Интернет стал для меня вроде образовательного учреждения, особенно ютуб. Дома я бы только мечтал о таком, не говоря про наличие денег.

Переломный момент начался в обычный рабочий день, бригадир повез нас на объект чтобы извлечь сейф. Это оказался сейф в дорогом офисе какого-то директора, на столе стоял монитор с открытым сайтом, я сначала не обращал внимания но позже попытался запомнить название сайта из любопытства . Уже дома я решил найти сайт, так как там было что-то про заработать. Вбив ссылку я понял, да это тот сайт.

По сайту понял, что это финансы и на нем заявлено о возможности заработать. Решил зарегистрироваться на этой платформе, в течении несколько минут успел разобраться и даже сделать первый депозит.

Как сейчас помню, я инвестировал 4000 рублей и через пол часа уже заработал 1500 рублей и снял 5500 рублей. Я продолжил инвестировать, занял у сожителей еще 5000 и увеличил свой депозит к вечеру следующего дня до 15430 рублей! Но радоваться я не торопился, и для проверки заказал еще раз вывод заработанных денег. И я зарядился энергией когда все пришло. Половину этой суммы я снял на текущие расходы, а другую половину проинвестировал в следующие депозиты.

Несколько месяцев я работал на платформе и с помощью этой платформы я довел свою месячную прибыль до внушительных 2 680 000 рублей. А за следующий месяц, еще поднатаскавшись я заработал еще 4 250 000 рублей и эта сумма прогрессировала."

Источник: https://medicinnik-b.ru/820_ru_zarabotok_quantum/?utm_medium=986&utm_campaign=11&utm_content=16722&utm_source=3408&sid1=80&vcode=6uartmc70hcvomxn&lid=1718&out_ids=&tr=cHVwYXRjaGJhLnJ1&https=1&ck=1#