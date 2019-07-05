Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17

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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал похищением задержание украинскими спецслужбами на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

По его мнению, если из Цемаха выбьют "доказательства" по делу о крушении MH17, они вряд ли кого-то убедят. Украинские СМИ ранее назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. "Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", — написал Клинцевич в Facebook.

По его мнению, полученные таким образом "доказательства" едва ли будут иметь какой-то вес.

"Напротив, использование противоправных, а если говорить жестче фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым "Боингом". В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют", — считает сенатор.

"Но в данном случае меня больше всего волнует судьба конкретного ни в чем не виновного человека. Именно на это я и хочу обратить внимание, прежде всего, правозащитных организаций", — сказал он.

Клинцевич добавил, что за последние пять лет украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и ЛНР сотни людей, и судьба большинства их них неизвестна.

Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/army/42448673/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink