Лукавая отговорка. Что мешает развитию отношений России и стран ЕС?

/В мире/

В МИД РФ заявили, что отношения ЕС и России за последний месяц еще больше деградировали. Эксперт Владимир Брутер дал свою оценку ситуации.

Отношения ЕС и России за последний месяц деградировали еще больше, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Что касается в целом отношений с ЕС, то, к сожалению, за последний месяц мы констатируем дальнейшую деградацию", ? констатировал дипломат.

По его словам, в ЕС создаются все новые санкционные механизмы, контакты на уровне экспертов приносят очень мало результатов.

"Евросоюз сильно отстал в развитии и восстановлении отношений с Россией по сравнению с ведущими странами, такими как Франция, Италия и Германия", ? отметил Андрей Келин.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер дал свою оценку ситуации в отношениях РФ и Евросоюза.

"Многие вопросы на сегодняшний день отданы в распоряжение Евросоюза, и решить их даже с Германией, Францией и Италией без ЕС достаточно затруднительно. Еврочиновничество подмяло под себя значительную часть национальных суверенитетов. И если для таких стран как Германия и Франция это скорее отговорка, то для всех остальных стран это правда", ? считает Владимир Брутер.

Он объяснил, почему считает ссылки крупнейших стран Европы на позицию Евросоюза отговорками.

"Мне кажется, что страны Евросоюза, в том числе крупнейшие, в том числе те, которые настаивают на достаточно ровном развитии отношений с Россией, некоторым образом лукавят. Когда им от России что-то нужно, они говорят: о, это мы решим в рамках национального законодательства. Когда им что-то не нужно, а нужно это России, они говорят: нет, это мы сделать не можем, это может сделать только Евросоюз. И это, на мой взгляд, довольно частый случай, когда европейские страны готовы обсуждать только то, что интересно им", ? сказал Владимир Брутер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru