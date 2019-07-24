Причина ненадежности Украины в газовом вопросе

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Европейские трейдеры сомневаются в надежности партнерства с Украиной по газу. Проблема будет сохраняться, пока не решится вопрос с транзитом, считает политолог Андрей Суздальцев.

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок. Об этом заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В июне "Укртрансгаз" заявил о срыве аукционов на закупку технического газа – поставщики не вышли на тендер. Причиной, как считают в компании, стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 млрд гривен (155 млн долларов). Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Европейские трейдеры в своем письме напомнили, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка. "Ситуация крайне деликатная и вызывает беспокойство".

В письме также сообщается, что сам "Укртрансгаз" объяснил финансовые проблемы несколькими факторами, в том числе несанкционированным отбором газа из системы. Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение уверенности в украинских партнерах. Авторы письма призвали "Нафтогаз" вмешаться в ситуацию и обеспечить оплату просроченных счетов.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев предположил, как долго будет сохраняться эта проблема.

"Украинская сторона, как всегда, имеет массу проблем с оплатой. Как ни странно, эти проблемы связаны только с российским газом – Украина его понемногу откачивает для своих нужд, ворует. Это рассчитано на то, что Россия для того, чтобы продолжать транзит газа на европейский рынок, будет его подкачивать со своей стороны. Обворовывание соседа – это традиция украинского политического класса. К сожалению, тут ничего не поделать. Видимо, до конца этого года, пока не будет окончательно решено, будем ли мы транзитировать российский газ через Украину, эта проблема будет сохраняться", ? считает Андрей Суздальцев.

По его мнению, не исключено также, что в Киеве не рассчитывают на достижение соглашения по транзиту.

"С другой стороны, это, возможно, говорит еще и о том, что Украина решила, что никакого соглашения не будет. А если не будет – значит надо газ, который остается в трубе, использовать для своих нужд, не оплачивая, а просто воруя", ? отметил Андрей Суздальцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru