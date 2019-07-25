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Самолет ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение, на данный момент ведется поиск пилота. По предварительной версии, самолет рухнул в Каспийское море, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Крушение азербайджанского МиГ-29 произошло 24 июля предположительно около 22.00 по местному времени (21.00 по Москве): именно в этот момент связь с пилотом была утеряна. Уточняется, что военный самолет осуществлял ночные плановые тренировочные полеты.

Источник: https://riafan.ru/1198405-samolet-vvs-azerbaidzhana-upal-v-kaspiiskoe-more?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main

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Категория: Новости / В мире

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