"Такое не каждый мог себе позволить…" Политолог о плане реформ на Украине

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В Киеве озвучили план новых реформ. Однако, как отметил политолог Владимир Корнилов, эти идеи, мягко говоря, не пользуются популярностью среди украинцев.

Приватизация государственных компаний, продажа сельскохозяйственных земель – такие реформы ждут Украину, рассказал заместитель главы офиса президента страны Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.

По его словам, приватизация затронет, в частности, железнодорожного оператора, почту и банки.

"Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продаже сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", – сказал Гончарук.

Он добавил, что в сентябре Киев также планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. Власти планируют также сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Эти решения оценил политолог Владимир Корнилов.

"Многое из этого слышали, хотя вот так – чтобы одновременно, сразу "брать почту, телефон, телеграф", приватизировать банки и почтамты, плюс еще отменять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли – такое не каждый мог себе позволить, чтобы обухом по голове… При этом, пока шли выборы, про отмену моратория на продажу земли особо партия "Слуга народа" и сам Зеленский не заикались. Но выборы закончились, можно, пользуясь моментом, пока они составляют большинство во всех ветвях власти, быстренько эту реформу проводить. Это, конечно, вызовет социальный взрыв. Идея продажи земли сельскохозяйственного назначения на Украине, мягко говоря, не пользуется популярностью. И я думаю, что немало крестьян выступит очень решительно против этого ", – сказал Владимир Корнилов.

Он также высказал мнение о том, что можно изменить в банковской системе страны.

"Что там ни меняй, все равно западные банки не пойдут на Украину. Мало того, был период, когда они шли, открывали свои отделения, но почти все уже закрыты. Да, наверное, хотят быстренько, под шумок приватизировать государственные банки. Не исключаю, что и (Игорь) Коломойский тут же объявится – уж он мастер по этому делу. Но как это спасет украинскую экономику, тем более украинскую финансовую систему, честно говоря, понять сложно", – отметил политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru