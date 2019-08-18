Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки

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За весь июль из-за аномальной жары, пришедшей из Европы, ледяной щит острова потерял 197 миллиардов тонн льда при прогнозах в 60?70 миллиардов тонн.

За сутки (31 июля) Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда, а за весь июль 197 миллиардов тонн при прогнозах в 60?70 миллиардов тонн.

Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра.

Ученые объясняют таяние аномальной жарой в Европе, которая достигла и Арктики. В дальнейшем это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, с момента начала наблюдений.

Источник: https://esquire.ru/articles/118292-grenlandiya-poteryala-11-milliardov-tonn-lda-za-sutki/?fbclid=IwAR2sC-jy8gLEcg7-omv-IbUIt8wnwhURJq8jgYktAJrBzLhOzG-V5IVsArc#part1