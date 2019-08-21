Трамп выступил за возвращение России в G8

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Американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. Об этом сообщает AFP.

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7. — RT)», — цитирует пресс-служба Белого дома Трампа.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность возобновления «Большой восьмёрки», отметил, что Россия готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.

Осенью 2018 года премьер Италии Джузеппе Конте также заявлял, что считает необходимым вернуть Россию в состав G8.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/660620-tramp-rossiya-g8?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications