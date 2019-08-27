Молодожены погибли через считанные минуты после свадьбы

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В американском штате Техас жених и невеста погибли сразу после регистрации брака.

19-летний Харли Джо Морган (Harley Joe Morgan) и 20-летняя Рианнон Мари Морган (Rhiannon Marie Morgan) покидали мирового судью, когда в их машину врезался пикап. Оба погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал.

Авария произошла на глазах матери жениха, которая ехала за ними на другом автомобиле вместе с дочерью.

«Я была там и видела, как это произошло, — рассказывает она. — Они были женаты меньше пяти минут».

Женщина пыталась вытащить сына и невестку из покореженной машины, но не смогла им помочь.

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.

Источник: https://www.nur.kz/1813064-molodozeny-pogibli-cerez-scitannye-minuty-posle-svadby.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=breaking